احذر.. البوجيهات تزيد من استهلاك وقود السيارة في هذه الحالة

تلعب شمعات الاحتراق (البوجيهات)، دورًا جوهريًا لا يمكن الاستهانة به داخل محركات البنزين، فهي الشرارة التي تمنح الحياة لعملية الاحتراق، ونظرًا لموقعها الحساس في قلب الحدث، فإن احتمالات تدهور أدائها تزداد مع تقدم عمر المحرك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استهلاك السيارة للوقود وكفاءتها العامة في عام 2026.

تراكم الكربون وتآكل الأقطاب.. أعداء الكفاءة

تتعرض شمعات الاحتراق بمرور الوقت لعدة عوامل تؤدي إلى تراجع جودتها، ومن أبرزها تراكم الرواسب الكربونية التي تنتج غالبًا عن تسرب الزيت عبر حلقات المكبس (الشنابر) إضافة إلى ذلك، فإن التآكل الطبيعي للأقطاب الكهربائية يزيد من المسافة التي يجب أن تقطعها الشرارة، مما يضعف جودة الاشتعال.

يعني هذا التدهور أن عملية الاحتراق لن تكون مثالية، مما يضطر المحرك لاستهلاك كميات أكبر من الوقود لتعويض نقص الطاقة الناتجة.

الاحتراق غير الفعال وهدر الوقود

عندما تعمل المحركات بشمعات ملوثة أو متهالكة، فإن خليط الهواء والوقود داخل الأسطوانات لا يحترق بالكامل.

هذا الخلل لا يؤدي فقط إلى انخفاض المسافة التي تقطعها السيارة لكل لتر وقود (Reduced Gas Mileage)، بل يعني حرفيًا أن المحرك يقوم بهدر الوقود بدلاً من استهلاكه بفعالية.

يعكس هذا الاحتراق الناقص بوضوح في زيادة الانبعاثات الكربونية وظهور روائح وقود غير محترق من العادم.

علامات التحذير: أكثر من مجرد استهلاك زائد

لا يتوقف تأثير الشمعات التالفة عند استنزاف المحفظة، بل يمتد ليشمل مشاكل واضحة في تجربة القيادة. فإذا لاحظت فقدانًا في قوة المحرك، أو تسارعًا بطيئًا وخمولاً، أو حدوث اهتزازات ومisfires (تفتفة) أثناء القيادة، فهذه إشارات قوية على أن الشمعات لم تعد قادرة على أداء وظيفتها.

هذه المشاكل التقنية تجعل المحرك يعمل تحت جهد إضافي، مما يسرع من تآكل الأجزاء الداخلية الأخرى.

تغيير الشمعات.. استثمار يعيد الحيوية للمحرك

يجمع خبراء السيارات على أن استبدال شمعات الاحتراق المتهالكة في الوقت المناسب ليس مجرد إجراء صيانة دوري، بل هو استثمار ذكي لتحسين اقتصاد الوقود.

فإعادة جودة الشرارة إلى وضعها المصنعي تضمن احتراقًا كاملاً للوقود، مما يعيد للمحرك قوته المفقودة وسلاسته المعهودة.

وينصح دائمًا بفحص الشمعات كل 30,000 إلى 50,000 كيلومتر (حسب نوع الشمعة) لضمان بقاء المحرك في أفضل حالاته التقنية.

إن الحفاظ على نظافة وكفاءة شمعات الاحتراق هو أقصر طريق للحفاظ على معدلات استهلاك الوقود الطبيعية.

ففي ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة، يصبح الاهتمام بهذا الجزء البسيط وسيلة فعالة لتوفير المال وحماية البيئة وإطالة عمر المحرك.

تذكر دائمًا أن المحرك الذي يعمل بكفاءة هو المحرك الذي يحصل على شرارة مثالية في التوقيت المثالي.