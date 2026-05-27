الخميس نار.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس حارا نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يكون لبطقس ليلا معتدل الحرارة الى مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية للقاهرة

كما يتوقع خبراء الأرصاد تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتكون فرص سقوط أمطار خفيفة بنشبة 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بينن 1 متر و1.75 مترواتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحرالاحمر معتدلة الى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

العاصمة الإدارية 31 19

6 أكتوبر 31 18

بنها 29 19

دمنهور 28 18

وادى النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 18

بلطيم 28 18

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 19

طنطا 30 19

دمياط 27 18

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 31 17

السويس 31 19

العريش 29 17

رفح 27 15

رأس سدر 31 21

نخل 30 16

كاترين 27 14

الطور 30 22

طابا 29 19

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 32 23

الاسكندرية 27 19

العلمين 26 17

مطروح 24 19

السلوم 26 16

سيوة 32 18

رأس غارب 32 21

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 23

حلايب 32 25

أبو رماد 35 24

مرسى حميرة 34 24

أبرق 33 23

جبل علبة 33 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 19

المنيا 33 19

أسيوط 33 18

سوهاج 34 20

قنا 36 23

الأقصر 37 22

أسوان 37 24

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 36 24

