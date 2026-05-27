سكر وضغط .. الصحة تحذر المواطنين من الإفراط في تناول الفتة والرقاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما هي المخالفات الشرعية في رمي الجمرات؟.. 6 أخطاء يغفل عنها كثيرون

أحمد سعيد

شعيرة رمي الجمرات أحد أبرز مناسك الحج التي يؤديها المسلم في أيام التشريق، ويحرص الحجاج على أدائها اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك بعض المخالفات الشرعية يغفل عنها بعض الحجاج وتؤثر على صحة النسك خلال موسم الحج لذا وجب أن نعرض لكم أبرز المخالفات الشرعية في رمي الجمرات حتى لا يخطئ الحاج في أداء المناسك.

المخالفات الشرعية في رمي الجمرات

  1. رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق: من مخالفات رمي الجمرات أن يرمي الحاج الجمرات في أيام التشريق قبل زوال الشمس، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»، وكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يرمي بعد الزوال.
  2. رمي الجمرات بعد الساعة ١٢ مساء استنادًا إلى أن الرمي على مدار اليوم: من مخالفات رمي الجمرات أن يرمي الحاج جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر مع أنه قوي لا عذر له، وقد أجاز الفقهاء رمي جمرة العقبة وجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل، ونصف الليل يُحسَب بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين وإضافة الناتج لبداية وقت غروب الشمس، لا بقسمة ما بين وقتَي العشاء والفجر، وإذا رمى الحاجُّ بعد نصف ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق جاز له النفر، ولا شيء عليه.
  3. استخدام حصى كبيرة أو نجسة أو منقولة من المسجد: من مخالفات رمي الجمرات أن يرمي الحاج بحصى كبيرة بحجم الجوز أو القوارير، أو حصى نجسة، أو حصى أخذها من المسجد الحرام، ولذلك لما رود عن ابْن عَبَّاسٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: «هَاتِ، الْقُطْ لِي» فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ».
  4. رمي الجمرات بغير ترتيب: من مخالفات رمي الجمرات أن يرمي الحاج جمرة العقبة أولًا ثم يرمي الصغرى والوسطى في أيام التشريق، حيث يجب عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) الترتيب كشرط لصحة الرمي في هذين اليومين؛ فعلى الحاج أن يرمى الجمار الثلاث على الترتيب: أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمى كل جمرة منها بسبع حصيات، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الصغرى أو الكبرى قبل الوسطى وجب عليه إعادة رمى الوسطى والعقبة عندهم؛ ليتحقق الترتيب.
  5. رمي الجمرات في أوقات الزحام الشديد مع إمكانية التأخير: من مخالفات رمي الجمرات أيضا أن يصر الحاج على رمي الجمرات في أوقات الذروة (بعد الظهر مباشرة) رغم وجود إمكانية التأخير إلى المساء مما يعرض نفسه والآخرين للخطر.
  6. عدم الالتزام بالمسارات المحددة للذهاب والعودة: أن يسير الحاج عكس المسار المحدد للذهاب والعودة إلى الجمرات مما يتسبب في ازدحام وعرقلة للحركة، وطاعة أولي الأمر في المعروف واجبة قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}.

كيفية رمي الجمرات في الحج

أيام رمي الجمرات في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.

ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.

الأمور الواجبة على الحاج في شعيرة رمي الجمرات

  • رمي الجمرات من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم.
  • وقت رمي الجمرات في أيام التشريق من الزوال إلى الغروب.
  • السنة أن تكون الحصى بحجم حصى الخَذْف (كحبة الحُمص تقريبًا).
  • الترتيب بين الجمرات في أيام التشريق سنة.
  • إيذاء الآخرين أثناء الرمي حرام.
  • رمي غير الحصى بدعة لا تجوز.
  • رمي الجمرات عبادة لله وليست لتعظيم الحصى.
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

