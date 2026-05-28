ضياء السيد يعلق على انضمام حمزة عبد الكريم واستبعاد مصطفى محمد من المنتخب

تحدث ضياء السيد عن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بقرار ضم اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن وجوده داخل المعسكر يمثل خطوة مهمة لبناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في المستقبل.

وأوضح ضياء السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تواجد حمزة عبد الكريم في هذا العمر الصغير يمنحه فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات والاحتكاك باللاعبين الكبار داخل المنتخب، خاصة مع وجود النجم محمد صلاح ، الذي يستطيع تقديم الدعم والنصائح له داخل وخارج الملعب، وهو ما يساعده على التطور سريعًا خلال الفترة المقبلة.

إشادة بدور صلاح والجهاز الطبي

وأكد مدرب منتخب مصر السابق أن محمد صلاح دائمًا ما يلعب دورًا مهمًا داخل المنتخب، ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن أيضًا باعتباره حلقة وصل بين اللاعبين والجهاز الفني، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الفريق وأجواء المعسكرات.

كما أشاد ضياء السيد بالتطوير الذي يشهده الجهاز الطبي للمنتخب، مؤكدًا أن وجود عناصر تمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة يعد إضافة قوية للفراعنة، خاصة قبل بطولة بحجم كأس العالم، التي تحتاج إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

استبعاد مصطفى محمد قرار فني

وعن غياب مصطفي محمد عن القائمة، أكد ضياء السيد أن الأمر يعود في النهاية إلى الرؤية الفنية للكابتن حسام حسن ، موضحًا أن كل جهاز فني يمتلك قناعاته الخاصة بشأن اختيار اللاعبين الأنسب لخططه وأسلوبه.

وأشار إلى أن مصطفى محمد يعد من العناصر المهمة وصاحب خبرات كبيرة مع المنتخب، إلا أن فترته مع حسام حسن لم تكتمل بالشكل المطلوب حتى الآن.

الشناوي وشوبير الأقرب لحراسة المرمى

وفي ختام تصريحاته، أكد ضياء السيد أن الثنائي محمد الشناوى ومصطفي شوبير يمتلكان فرصًا أكبر للمشاركة، نظرًا لخبراتهما الكبيرة وعدد المباريات التي خاضها كل منهما، مشددًا على أن جاهزية أكثر من حارس مرمى تمثل نقطة قوة مهمة لأي جهاز فني.