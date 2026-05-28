قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. حريق ضخم يربك معسكر بلجيكا قبل كأس العالم
اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها
وكالة فارس: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران
تهديد للاستقرار الإقليمي.. كوريا الشمالية تدين تحالف أمريكا وأستراليا والهند واليابان
لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي
عملية استهداف إسرائيلية جديدة في غزة.. إعلام عبري يكشف عن الهدف
في المساهمات التهديفية.. تقوق كاسح لمهاجمي الزمالك على الأهلي هذا الموسم
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي
رباب الهواري

نجح فريق  كريستال بالاس   في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، بعدما تُوج بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى، عقب فوزه على نظيره رايو فاليكانو   بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت بمدينة لايبزيج  الألمانية، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

وشهد الشوط الأول من اللقاء أداءً متوازنًا بين الفريقين، رغم أفضلية واضحة لصالح كريستال بالاس من حيث الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب.

 ونجح الفريق الإنجليزي في فرض أسلوبه داخل أرض الملعب، معتمدًا على التحركات السريعة والضغط المتواصل على دفاعات المنافس، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبيه طوال أول 45 دقيقة.

في المقابل، اعتمد رايو فاليكانو على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، محاولًا استغلال المساحات خلف دفاع الفريق الإنجليزي، لكنه لم ينجح في تهديد المرمى بالشكل المطلوب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني، كثف كريستال بالاس من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 51، عندما تمكن المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا  من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليشعل فرحة جماهير فريقه.

وحاول الفريق الإسباني العودة إلى أجواء المباراة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع كريستال بالاس ظهر بصورة قوية ومنظمة، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا التتويج التاريخي، ضمن كريستال بالاس المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، ليواصل الفريق الإنجليزي تحقيق إنجازاته القارية بعد موسم مميز على المستوى الأوروبي.

دورى المؤتمر الاوروبي كريستال بالاس اخبار الرياضة كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

درع الدوري

مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

بالصور

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد