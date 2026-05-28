لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي

نجح فريق كريستال بالاس في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، بعدما تُوج بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى، عقب فوزه على نظيره رايو فاليكانو بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت بمدينة لايبزيج الألمانية، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

وشهد الشوط الأول من اللقاء أداءً متوازنًا بين الفريقين، رغم أفضلية واضحة لصالح كريستال بالاس من حيث الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب.

ونجح الفريق الإنجليزي في فرض أسلوبه داخل أرض الملعب، معتمدًا على التحركات السريعة والضغط المتواصل على دفاعات المنافس، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبيه طوال أول 45 دقيقة.

في المقابل، اعتمد رايو فاليكانو على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، محاولًا استغلال المساحات خلف دفاع الفريق الإنجليزي، لكنه لم ينجح في تهديد المرمى بالشكل المطلوب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني، كثف كريستال بالاس من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 51، عندما تمكن المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليشعل فرحة جماهير فريقه.

وحاول الفريق الإسباني العودة إلى أجواء المباراة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع كريستال بالاس ظهر بصورة قوية ومنظمة، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا التتويج التاريخي، ضمن كريستال بالاس المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، ليواصل الفريق الإنجليزي تحقيق إنجازاته القارية بعد موسم مميز على المستوى الأوروبي.