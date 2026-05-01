كريستال بالاس يضع قدما في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بثلاثية أمام شاختار

حقق فريق كريستال بالاس الإنجليزي فوزًا مهمًا على حساب شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاءت المباراة سريعة منذ بدايتها، حيث افتتح السنغالي إسماعيلا سار التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة الأولى، قبل أن يتمكن شاختار من إدراك التعادل في الدقيقة (47) عن طريق أوليه أوشيريتكو.

وفي الشوط الثاني، استعاد كريستال بالاس تقدمه سريعًا، حيث سجل دايتشي كامادا الهدف الثاني في الدقيقة (57)، قبل أن يختتم لارسن الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة (84).

وشهدت المواجهة تفوقًا نسبيًا للفريق الإنجليزي الذي نجح في استغلال الفرص الحاسمة، ليضع قدمًا في نهائي البطولة قبل لقاء الإياب.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، الذي انطلقت منافساته اليوم الخميس بمباراتين، على أن يُقام النهائي يوم 27 مايو في مدينة لايبزيج الألمانية.

وكان كريستال بالاس قد تأهل إلى هذا الدور بعد مشوار صعب، بدأه عبر الملحق، ثم تخطى زرينيسكي، قبل أن يقصي آيك لارنكا بعد وقت إضافي، وصولًا إلى الفوز على فيورنتينا في ربع النهائي.