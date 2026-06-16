غزة تعشق مصر.. أهالي القطاع يدعمون الفراعنة أمام بلجيكا في المونديال| صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أهالي غزة و هم يدعموا المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب بلجيكا ببطولة كأس العالم 2026.

و أظهرت الصور المتداولة أهالي غزة و هم يرفعون الأعلام المصرية و يشجعوا المنتخب المصري، من خلال السرادقات الكبيرة و احتشاد العشرات أمام شاشات التليفزيون لمشاهدة المباراة، و ذلك وسط المعاناة التي يشهدها أهالي القطاع بسبب الهجمات الإسرائيلية عليهم، و سقوط آلاف الشهداء و المصابين.

وخاض منتخب مصر مباراة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة بين الطرفين، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالبطولة.