بعد مذكرة التفاهم.. أمريكا ترفع الحصار البحري المفروض على إيران

نجحت ثلاث ناقلات نفط إيرانية وسفينتين للشحن التجاري محملة بسلع أساسية في عبور الممرات البحرية بعد رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران خلال فترة الحرب، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت قناة "برس تي في" إن السفن عبرت مساء الاثنين في أول عملية عبور ناجحة منذ دخول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ، والتي أنهت بموجبها القيود البحرية المفروضة على طهران.

وبحسب مصادر بحرية تحدثت للقناة، فإن السفن التي ظلت عالقة لأشهر بسبب الحصار، تمكنت من الإبحار عبر المياه الدولية دون عوائق تُذكر.