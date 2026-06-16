استمروا.. السفير التركي يشيد بأداء منتخب مصر في مواجهة بلجيكا بالمونديال

أشاد السفير التركي لدى مصر، صالح متلو شن، بأداء لاعبي المنتخب المصري خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال في منشور عبر صفحتة على فيس بوك "قدمت مصر أداءً قويًا ومهيمنًا أمام خصم صعب، وتمكنت من تصدر المنافسة لفترة طويلة، أنا اقدر ذلك كثيرا. استمروا على هذا النهج."

و خاض منتخب مصر مباراة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة بين الطرفين، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالبطولة.