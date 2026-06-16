هدف ونقطة ثمينة.. إمام عاشور رجل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

حصد إمام عاشور جائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت في مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة بين الطرفين، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالبطولة.

فيفا يعلن اختيار إمام عاشور الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار إمام عاشور رجلًا للمباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال اللقاء، ودوره المؤثر في قيادة منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة.

وجاء اختيار لاعب وسط المنتخب المصري بعد تصويت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الدولي، تقديرًا لما قدمه من مستوى فني مميز وحضور قوي على مدار شوطي المباراة.

هدف رائع منح مصر نقطة ثمينة

وسجل إمام عاشور هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء بعدما أطلق تسديدة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك المنتخب البلجيكي، ليمنح الفراعنة هدف التقدم وسط فرحة كبيرة من الجماهير المصرية.

وقدم عاشور مباراة متكاملة، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، حيث ساهم في بناء الهجمات، ونجح في استخلاص العديد من الكرات، ليؤكد أهميته الكبيرة داخل تشكيلة المنتخب.

موقف المجموعة بعد الجولة الأولى

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطة واحدة، متساويًا مع منتخب بلجيكا في جدول ترتيب المجموعة، وذلك في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى التي تجمع منتخبي منتخب نيوزيلندا لكرة القدم ومنتخب إيران لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويأمل منتخب مصر في البناء على الأداء المميز الذي قدمه أمام بلجيكا، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة، تعزز من فرصه في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، خاصة بعد المستوى المطمئن الذي ظهر به اللاعبون أمام أحد أقوى منتخبات المجموعة.