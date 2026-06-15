إمام عاشور يدخل تاريخ كأس العالم مع منتخب مصر

واصل إمام عاشور كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية، بعدما سجل هدف منتخب مصر في شباك بلجيكا خلال مواجهة المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026، ليصبح رابع لاعب مصري يهز الشباك في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.





وبهذا الهدف، انضم عاشور إلى قائمة تاريخية تضم أربعة لاعبين فقط نجحوا في التسجيل لمصر في كأس العالم، وهم:





عبد الرحمن فوزي (هدفان)

محمد صلاح (هدفان)

مجدي عبد الغني (هدف واحد)

إمام عاشور (هدف واحد)