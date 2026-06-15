فتحي سند يتغنى بأداء لاعبي المنتخب: شخصية وتركيز وقتال على كل كرة

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب بلجيكا متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب "لومن فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

و علق الناقد الرياضي فتحي سند علي أحداث الشوط الاول كاتبا عبر فيسبوك : شوط أول يُحترم من منتخب مصر،

تقدم مستحق أمام بلجيكا وأداء فيه شخصية وتركيز وقتال على كل كرة.. لسه المشوار طويل، لكن البداية تبعث على التفاؤل.

وجاءت بداية المباراة قوية من المنتخبين، حيث ظهر لاعبو منتخب مصر بثقة كبيرة دون رهبة، ونجحوا في فرض أسلوبهم الهجومي منذ الدقائق الأولى، مع محاولات متبادلة على المرميين.

وفي الدقيقة 12، حصل مروان عطية على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي، قبل أن يهدد كيفين دي بروين مرمى مصطفى شوبير بتسديدة مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 14 حصول تيموثي كاستانيي على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على محمد صلاح، الذي واصل صناعة الخطورة على دفاعات المنتخب البلجيكي.

ونجح إمام عاشور في افتتاح التسجيل بالدقيقة 20 بعدما استغل تمريرة مميزة من محمد صلاح، ليسدد كرة قوية سكنت شباك تيبو كورتوا، مانحًا الفراعنة التقدم بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 33، تلقى أحمد فتوح بطاقة صفراء، بينما واصل منتخب مصر ضغطه الهجومي، وكاد مصطفى زيكو أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية تصدى لها كورتوا ببراعة، قبل أن يعود الحارس البلجيكي وينقذ فرصة محققة أخرى من عمر مرموش، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمد صلاح، عمر مرموش.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، هيثم حسن، وحمزة عبد الكريم.