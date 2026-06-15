مونديال 2026.. منتخب مصر يصل ملعب "لومن فيلد" استعدادًا لمواجهة بلجيكا

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وظهرت أجواء من التركيز والحماس على لاعبي "الفراعنة" فور وصولهم إلى الملعب، حيث حرص عدد من اللاعبين على تفقد أرضية الميدان والتجول داخل أرجاء الاستاد قبل انطلاق عمليات الإحماء الرسمية، وسط تفاؤل كبير بتحقيق بداية قوية في المونديال.

وتُقام المباراة على ملعب "لومن فيلد"، أحد أبرز الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، والذي يتسع لأكثر من 69 ألف متفرج، ويشتهر بأجوائه الجماهيرية الحماسية.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، في مجموعة تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.