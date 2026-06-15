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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عراقي: منتخب مصر جاهز لموقعة بلجيكا.. وتألق إمام عاشور مفاجأة التشكيل

محمد عراقي
محمد عراقي
منار عبد العظيم

أعلن الناقد الرياضي محمد عراقي، في مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأمريكية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المنتخب الوطني المصري بات في حالة جاهزية كاملة لخوض المواجهة الودية القوية أمام منتخب بلجيكا، والمقرر إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية.

وأوضح عراقي أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن نجح في التعامل مع تحديات السفر وفارق التوقيت، إلى جانب التكيف مع الظروف المناخية، مؤكدًا أن اللاعبين أصبحوا في أفضل حالة بدنية وذهنية قبل اللقاء الذي يُقام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة.

“جرينتا” وحماس في المعسكر

وكشف الناقد الرياضي عن تفاصيل المحاضرة الفنية الأخيرة التي ألقاها المدير الفني حسام حسن على اللاعبين، مشيرًا إلى أن روح القتال والحماس كانت العنوان الأبرز للاجتماع، في إطار سعي الجهاز الفني لرفع معدلات التركيز قبل مواجهة منتخب بحجم بلجيكا.

وأضاف أن حسام حسن يحرص دائمًا على غرس “الجرينتا” وروح التحدي داخل الفريق، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم أداء قوي يعكس مكانة الكرة المصرية بغض النظر عن قوة المنافس أو مكان إقامة المباراة.

ملامح التشكيل المتوقع

وفيما يتعلق بالتشكيل الأقرب، فجر محمد عراقي مفاجأة باحتمالية الدفع باللاعب إمام عاشور بشكل أساسي في وسط الملعب، نظرًا لدوره في فرض السيطرة وبناء الهجمات، بينما قد يكون محمود حسن “تريزيجيه” ورقة بديلة يتم الاعتماد عليها في الشوط الثاني لتغيير نسق اللقاء.

وأشار إلى أن التشكيل المتوقع يضم محمد الشناوي أو شوبير في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من ياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتوح، وفي الوسط حمدي فتحي ومهند لاشين ومروان عطية، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد “زيزو”.

زحف جماهيري لدعم الفراعنة

واختتم عراقي تصريحاته بالتأكيد على وجود دعم جماهيري مصري كبير في مدينة سياتل، حيث توافد أبناء الجالية المصرية من مختلف الولايات الأمريكية ومن كندا لمؤازرة المنتخب.

وأوضح أن عشق المصريين لكرة القدم ووجود النجم محمد صلاح في صفوف الفراعنة دفع الكثيرين للتواجد رغم توقيت المباراة الصباحي وظروف العمل، ما يمنح المنتخب دفعة معنوية قوية في مواجهة أحد أقوى منتخبات العالم.

محمد عراقي الولايات المتحدة الأمريكية برنامج الساعة 6

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