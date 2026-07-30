ثابتة .. سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

استقرت أسعار العملات العربية في مواجهة الجنيه بالتزامن مع تعاملات مساء اليوم الخميس 30-7-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر العملات العربية

وثبتت أغلبية العملات العربية أمام الجنيه من دون تغيير منذ إغلاق كافة التداولات.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13.6 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 165.97 جنيها للشراء و166,47 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي 13.9 جنيها للشراء و 13.95 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 135.45 جنيها لشراء و 135.885 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 132.65 جنيها للشراء و 133.03 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 14 جنيها للشراء و 14.04جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 71.94 جنيها للشراء و 72.33 جنيها للبيع.