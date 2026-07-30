أسعار العملات العربية اليوم الخميس 30-7-2026.. الدينار الكويتي يحافظ على الصدارة والريال السعودي الأكثر تداولا

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري، وسط متابعة مستمرة من المواطنين، خاصة المسافرين إلى الدول العربية والمستوردين، للتغيرات اليومية في سوق الصرف.



أسعار العملات العربية اليوم



سجل الدينار الكويتي أعلى قيمة بين العملات العربية، حيث بلغ 159.82 جنيه للشراء و164.82 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي 13.45 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، بينما سجل الريال القطري 12.85 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع، في حين وصل سعر الدينار الأردني إلى 70.61 جنيه للشراء و71.68 جنيه للبيع.



الدينار الكويتي الأعلى قيمة



يواصل الدينار الكويتي احتلال صدارة العملات العربية والعالمية من حيث القيمة، بينما يحافظ الريال السعودي على مكانته باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة مع تزايد الطلب عليه خلال مواسم العمرة والحج.

كما يحظى الدرهم الإماراتي باهتمام كبير، في ظل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين مصر والإمارات، والتي شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة باستثمارات ضخمة في عدد من القطاعات الحيوية.



متابعة مستمرة لسوق الصرف



تحظى أسعار العملات العربية باهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء العاملين بالخارج أو المسافرين إلى الدول العربية، إلى جانب المستثمرين والمستوردين، في ظل التغيرات اليومية التي يشهدها سوق الصرف، ما يجعل متابعة تحديثات البنوك أولوية لاتخاذ القرارات المالية المناسبة.