طارق العشري: القائمة المختارة للمنتخب الوطني متوازنة والأفضل في الوقت الحالي

قال طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق فاركو، إنّ قائمة المنتخب الوطني لكأس العالم 2026 متوازنة، وأن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اختار العناصر الأفضل.

وأضاف العشري في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ناصر منسي؟ أعتقد هو مبيعتمدش على نوعية ناصر في الدوري لو إنتي هتقارني مصطفى بناصر، تبقى الأفضلية لمصطفى".

وتابع: "بالنسبة للمشاركة في المباريات، محمد عبد المنعم لم يُشارك، لكنه يُعد عنصرًا أساسيًا في الفريق، وقد أثّرت الإصابة عليه بشكل كبير، ما أبعده عن المنتخب، وكان من العناصر الأساسية في خط الدفاع، ومع عملية التجهيز سيكون أفضل".

وأوضح: "أريد أن أقول لكِ إنه صلاح ومرموش من اللاعبين المحترفين الذين يتمتعون بنسبة مشاركة مرتفعة، تصل على الأقل إلى 80%، بل بين 80% و90% بالنسبة لمحمد صلاح، و70% لمرموش، وهما من أكثر اللاعبين انتظامًا في المشاركة مع أنديتهما. أما بقية اللاعبين فيختلف وضعهم حسب الأندية."

المراكز الهجومية

وفي سياق متصل، استكمل العشري حديثه عن رؤيته الفنية لتوزيع الأدوار والاختيارات، مؤكدًا أن لكل مدرب رؤيته الخاصة في اختيار العناصر الأنسب لتنفيذ فكره داخل أرض الملعب، مع التشديد على أهمية التنوع بين اللاعبين في المراكز الهجومية والدفاعية، وربط ذلك بمدى جاهزية اللاعب البدنية والفنية وقدرته على المشاركة المستمرة.

