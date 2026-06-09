محمد صلاح يعود لتشكيل منتخب مصر الأساسي أمام بلجيكا.. وحسام حسن يدرس تغيير الخطة

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على عودة محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي للفراعنة في مواجهة بلجيكا، المقرر إقامتها يوم 15 يونيو الجاري، ضمن افتتاح مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

وكان قائد المنتخب قد شارك في الشوط الثاني فقط خلال المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل، ما أثار تساؤلات حول جاهزيته البدنية، إلا أن مسؤولي المنتخب أكدوا أن صلاح لا يعاني من أي إصابة أو إجهاد، وأن عدم الدفع به أساسيًا جاء لأسباب فنية وبالتنسيق مع اللاعب والجهاز الفني.

وفي سياق متصل، يواصل حسام حسن دراسة المباراتين الوديتين أمام روسيا والبرازيل، للوقوف على نقاط القوة والضعف داخل صفوف المنتخب قبل انطلاق منافسات المونديال، إلى جانب تحديد الطريقة الأنسب لمواجهة المنتخب البلجيكي.

ويفكر الجهاز الفني في العودة إلى خطة 5-3-2 خلال المباراة الافتتاحية، بعدما كشفت طريقة 4-3-3، التي خاض بها المنتخب المباراتين الوديتين الأخيرتين، عن بعض الثغرات الدفاعية، وهو ما يسعى العميد لتلافيه أمام منتخب بلجيكا صاحب الإمكانيات الهجومية الكبيرة.

وفي حال اعتماد هذه الخطة، فمن المتوقع أن يقود الثلاثي حمدي فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة خط الدفاع، مع تواجد محمد هاني في مركز الظهير الأيمن وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى.

من ناحية أخرى، عقد حسام حسن جلسة مع لاعبي الخط الأمامي، شدد خلالها على ضرورة الالتزام باللعب الجماعي والابتعاد عن الحلول الفردية، بعد ملاحظته إهدار العديد من الفرص بسبب الأنانية الهجومية، مؤكدًا أن استغلال الفرص سيكون عنصرًا حاسمًا في مشوار المنتخب خلال كأس العالم.