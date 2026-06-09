البنك الأهلي يضم رشاد المتولي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار تعاقده رسميًا مع رشاد المتولي، لاعب مودرن سبورت السابق، في صفقة انتقال حر، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد البنك الأهلي، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بعد إنهاء ارتباطه بشكل رسمي مع نادي مودرن سبورت.

أداء رشاد متولي مع مودرن سبورت

ويبلغ رشاد المتولي من العمر 25 عامًا، وكان قد انضم إلى مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 قادمًا من بتروجت، قبل أن يرحل عن الفريق بعد موسم واحد فقط لينتقل إلى البنك الأهلي مجانًا.

وقدم اللاعب مستويات مميزة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 36 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف آخر، ليصبح أحد العناصر البارزة في صفوف مودرن سبورت.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات إدارة البنك الأهلي لدعم الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في الموسم المنقضي.

وكان البنك الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن مجموعة الهبوط برصيد 48 نقطة، كما أعلن مؤخرًا تجديد تعاقد المدير الفني أيمن الرمادي، الذي سيواصل قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.