قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك
براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر
إنشاء 5 مصانع كاملة لتدوير المخلفات في 3 محافظات
رسميًا .. فرنسا تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إليها
البيئة تضع منهجًا مهمًا للحفاظ على الطبيعة ومواجهة تغير المناخ
أزمة مبابي تتفاقم .. هل يفقد منتخب فرنسا سلاحه الأهم في المونديال؟
فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026
طلب إحاطة لتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ومنع انتحال صفة الأطباء
6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي
صدمة لمنتخب المغرب قبل انطلاق كأس العالم 2026
بعد تعرضه لحادث.. الشيخ محمد الجزار: الحمد لله ربنا نجانا من الموت بأعجوبة
إيبولا يهدد مشاركة يد الأهلي في الكونغو| قرار منتظر من وزارة الصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يضم رشاد المتولي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم

رشاد المتولي
رشاد المتولي
حسن العمدة

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار تعاقده رسميًا مع رشاد المتولي، لاعب مودرن سبورت السابق، في صفقة انتقال حر، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد البنك الأهلي، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بعد إنهاء ارتباطه بشكل رسمي مع نادي مودرن سبورت.

أداء رشاد متولي مع مودرن سبورت

ويبلغ رشاد المتولي من العمر 25 عامًا، وكان قد انضم إلى مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 قادمًا من بتروجت، قبل أن يرحل عن الفريق بعد موسم واحد فقط لينتقل إلى البنك الأهلي مجانًا.

وقدم اللاعب مستويات مميزة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 36 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف آخر، ليصبح أحد العناصر البارزة في صفوف مودرن سبورت.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات إدارة البنك الأهلي لدعم الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في الموسم المنقضي.

وكان البنك الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن مجموعة الهبوط برصيد 48 نقطة، كما أعلن مؤخرًا تجديد تعاقد المدير الفني أيمن الرمادي، الذي سيواصل قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

نادي البنك الأهلي البنك الأهلي أشرف نصار رشاد المتولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

المغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

إجازة رأس السنة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

أرشيفية

أرقام رسمية لبنانية: ارتفاع حصيلة الجرحى منذ 2 مارس إلى 11321

جان-نويل بارو

فرنسا تعاقب وزراء نتنياهو بسبب إرهاب المستوطنيين

خلال توقيع سلسلة اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون

الدقم.. محور التحول الاقتصادي في عُمان واستثمارات بـ2.9 مليار ريال

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد