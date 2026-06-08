أيمن الرمادي: سعيد بالاستمرار مع البنك الأهلي وسأبذل أقصى جهد

وجه أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، رسالة إلى إدارة النادي عقب تجديد تعاقده رسميًا مع الفريق، مؤكدًا سعادته بالاستمرار في قيادة المشروع الفني خلال المرحلة المقبلة.

المدير الفني للبنك الاهلي

واعرب الرمادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تقديره الكبير لمجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أشرف نصار، مثمنًا الثقة التي منحت له ولجهازه الفني من أجل مواصلة العمل.

ووجه المدير الفني الشكر إلى المشرف العام على الكرة بالنادي، محمد عبد المنعم، مشيدًا بدوره في دعم واستقرار المنظومة الكروية داخل النادي، واصفًا إياه بأنه أحد أهم عناصر النجاح داخل الفريق.

وأكد الرمادي أن العمل الإداري داخل النادي يتميز بدرجة عالية من الاحترافية والدقة في المتابعة، سواء من حيث الإحصائيات أو تحليل الأداء أو متابعة التفاصيل الفنية الدقيقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير العمل الفني.

وأضاف أن الجهاز الفني سيواصل بذل أقصى جهد خلال الموسم الجديد، من أجل تحقيق أهداف النادي وتقديم أداء يليق بطموحات الإدارة والجماهير، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع عناصر المنظومة.

واختتم المدير الفني رسالته بتوجيه الشكر إلى جميع العاملين داخل النادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التركيز والعمل الجاد، قائلاً: “والله المستعان”.