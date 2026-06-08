الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل

أكد المهندس فرج عامر ، أن ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أصبح معقدًا للغاية في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء لم تعد تعتمد فقط على الكفاءة والخبرة عند اختيار المدرب الجديد، بل أصبح الشرط الجزائي في عقد المدير الفني عنصرًا حاسمًا وربما الأهم في المفاوضات.

المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن اسم المدرب المرشح يتغير بشكل شبه يومي وفقًا لسير المفاوضات بين الأهلي والمدربين المطروحين، موضحًا أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو التعاقد مع مدرب برتغالي، وأن الأهلي أنهى معه أغلب التفاصيل.

وأضاف أن دائرة الترشيحات النهائية لا تخرج عن ثلاثة أسماء، وهم البرتغالي برونو لاج، والبرتغالي كارلوس كارفالهال، بالإضافة إلى بيدرو جونسالفيس.

وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد حسم الملف بشكل رسمي، في ظل رغبة الأهلي في الاستقرار على المدير الفني الجديد قبل انطلاق الموسم المقبل.