أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن ملف المدير الفني الجديد للأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعد تداول عدد كبير من الأسماء واقترابهم من تولى المهمة خلفا لتوروب.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : سيد عبدالحفيظ يقود التفاوض مع المدير الفني الجديد لدرجة أن هناك عدد من المسئولين لايعرفوا هوية المدرب الجديد.

وأوضح : العمل داخل الأهلي بقوة على المدير الفني الجديد منذ رحيل توروب ولكن لن أتورط في اسم بعينه حتى يتم تأكيد الأمر بالنسبة لي .

المرشحين لتدريب الأهلي

كشف الإعلامي محمد المحمودي، عن كواليس مفاوضات اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ، والتي ما تزال تشهد عدة اتجاهات داخل مجلس الإدارة قبل حسم القرار النهائي.

وأوضح المحمودي في تصريحات تليفزيونية، أن هناك ثلاث وجهات نظر رئيسية داخل النادي الأهلي، الأولى يقودها رجل الأعمال ياسين منصور، الذي يميل بشكل واضح إلى التعاقد مع مدير فني برتغالي، حيث عاد اسم المدرب برونو لاج إلى الواجهة أكثر من مرة باعتباره الخيار الأقوى من الناحية الفنية، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن الاتجاه الثاني كان يدعم استمرار التفاوض مع المدرب الهولندي مارك فان بوميل حتى النهاية، في ظل القناعة بقدرته على تطوير الفريق، خاصة مع رؤيته المتكاملة لقطاع الناشئين، إلا أن المقابل المالي يمثل عقبة كبيرة، بعدما بدأت المفاوضات من 6 ملايين يورو وانتهت عند 4.5 مليون يورو دون اتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف أن الرأي الثالث داخل النادي، والذي عبّر عنه الكابتن سيد عبد الحفيظ، كان أكثر واقعية، حيث رأى ضرورة التعاقد مع مدرب لديه خبرة بالسوق الأفريقي وقادر على التأقلم سريعًا دون فترة إعداد طويلة، وهو ما فتح باب النقاش حول المدرسة المغربية، مع طرح اسم المدرب حسين عموتة كأحد الخيارات المطروحة.