قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا
مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين
لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية
مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة
مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026
وداعا للسلع الثابتة .. خطة شاملة لمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها التموينية
مواجهة مفتوحة أم تمهيد لتسوية؟.. قراءة في التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب
مدبولي: الزيارات المتتابعة للصروح الصناعية في قطاع الدواء تهدف لدعم فرص نموه
مصر تؤكد ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لتجنب مخاطر التصعيد والتوتر
مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
شريحة محمول الأطفال في مصر الشهر المقبل.. كل ما تريد معرفته عنها
ترامب: على إيران وإسرائيل وقف القتال فورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن ملف المدير الفني الجديد للأهلي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعد تداول عدد كبير من الأسماء واقترابهم من تولى المهمة خلفا لتوروب.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : سيد عبدالحفيظ يقود التفاوض مع المدير الفني الجديد لدرجة أن هناك عدد من المسئولين لايعرفوا هوية المدرب الجديد.

وأوضح : العمل داخل الأهلي بقوة على المدير الفني الجديد منذ رحيل توروب ولكن لن أتورط في اسم بعينه حتى يتم تأكيد الأمر بالنسبة لي .

المرشحين لتدريب الأهلي 

كشف الإعلامي محمد المحمودي، عن كواليس مفاوضات اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ، والتي ما تزال تشهد عدة اتجاهات داخل مجلس الإدارة قبل حسم القرار النهائي.

وأوضح المحمودي في تصريحات تليفزيونية، أن هناك ثلاث وجهات نظر رئيسية داخل النادي الأهلي، الأولى يقودها رجل الأعمال ياسين منصور، الذي يميل بشكل واضح إلى التعاقد مع مدير فني برتغالي، حيث عاد اسم المدرب برونو لاج إلى الواجهة أكثر من مرة باعتباره الخيار الأقوى من الناحية الفنية، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن الاتجاه الثاني كان يدعم استمرار التفاوض مع المدرب الهولندي مارك فان بوميل حتى النهاية، في ظل القناعة بقدرته على تطوير الفريق، خاصة مع رؤيته المتكاملة لقطاع الناشئين، إلا أن المقابل المالي يمثل عقبة كبيرة، بعدما بدأت المفاوضات من 6 ملايين يورو وانتهت عند 4.5 مليون يورو دون اتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف أن الرأي الثالث داخل النادي، والذي عبّر عنه الكابتن سيد عبد الحفيظ، كان أكثر واقعية، حيث رأى ضرورة التعاقد مع مدرب لديه خبرة بالسوق الأفريقي وقادر على التأقلم سريعًا دون فترة إعداد طويلة، وهو ما فتح باب النقاش حول المدرسة المغربية، مع طرح اسم المدرب حسين عموتة كأحد الخيارات المطروحة.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي مدرب الأهلي سيد عبدالحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

ترشيحاتنا

الترمومتر

تحذير من الترمومتر الزئبقي.. طريقة التخلص الآمن من الزئبق

رول الجلاش

أكلة شهية.. طريقة عمل رول الجلاش باللحمة

التوابل

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحسن الهضم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد