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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب العلاج الطبيعي بقناة السويس والإسماعيلية الأهلية يؤدون الاختبارات بالمعامل الإلكترونية

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

أجرى الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بمعامل الاختبارات الإلكترونية، للاطمئنان على انتظام سير الاختبارات التي يؤديها طلاب جامعة قناة السويس وطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بكلية العلاج الطبيعي، في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات والاختبارات الإلكترونية.

وتُجرى امتحانات كلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تحت الإشراف العام للدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فيما تُعقد امتحانات طلاب جامعة قناة السويس تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تامر شوقي، وكيل كلية العلاج الطبيعي لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منة الله يوسف، منسق برنامج كلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث رافقاهما خلال الجولة التي شملت قاعات الاختبارات الإلكترونية، وتم خلالها متابعة انتظام اللجان والتأكد من جاهزية المعامل وكفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في أداء الامتحانات.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الاختبارات الإلكترونية المنعقدة اعتبارًا من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس امتحان مقرر «علم اجتماع الصحة»، وبلغ عددهم 95 طالبًا وطالبة، في حين أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الامتحان ذاته، وبلغ عددهم 230 طالبًا وطالبة.

واطمأن الدكتور ناصر مندور على انتظام سير الاختبارات الإلكترونية وسهولة دخول الطلاب على المنصات المخصصة للامتحانات، وعدم وجود أية معوقات تقنية قد تؤثر على أداء الطلاب، مشيدًا بمستوى التنظيم داخل المعامل وبالجهود المبذولة لضمان توفير بيئة امتحانية متطورة تواكب توجهات التحول الرقمي في التعليم الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة أن منظومة الاختبارات الإلكترونية تمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير العملية التعليمية، لما توفره من دقة وشفافية وسرعة في التقييم، مشيرًا إلى حرص جامعتي قناة السويس والإسماعيلية الجديدة الأهلية على تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في القياس والتقويم بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل مخرجات التعلم للطلاب.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية جامعة قناة السويس

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