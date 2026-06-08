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شوبير: الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء باتت قريبة من حسم الملف والإعلان الرسمي عن المدرب خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن الأهلي يعمل حاليًا على إنهاء جميع التفاصيل واللمسات الأخيرة الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى أن العديد من الأسماء تم تداولها وترشيحها في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، لكنه رفض الكشف عن اسم محدد في الوقت الراهن.

وأوضح شوبير أن سيد عبد الحفيظ يتولى قيادة المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع المدرب الجديد، مؤكدًا أن الملف يدار بشكل كامل من خلاله، وأن بعض الأسماء التي يتم ربطها بالمفاوضات لا تشارك في اتخاذ القرار أو إدارة المباحثات الجارية.

وفي سياق متصل، تطرق شوبير إلى ملف المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز عقب رحيل المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مؤكدًا أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ليس ضمن المسار الحالي للنادي السماوي لاختيار المدرب المقبل.

وأضاف أن إدارة بيراميدز تدرس حاليًا أربعة أسماء تدريبية للمفاضلة بينها قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن حسام البدري كان من بين المرشحين لتولي المهمة، إلا أنه ابتعد مؤخرًا عن دائرة الترشيحات.

وتترقب جماهير الأهلي وبيراميدز الإعلان الرسمي عن هوية المديرين الفنيين الجديدين، في ظل الاستعدادات المكثفة للموسم المقبل والمنافسات المحلية والقارية المنتظرة.

شوبير الاهلي مدرب الاهلي

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