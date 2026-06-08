ارتبط اسم المدرب المغربي الحسين عموته ، بتولى مهمة تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، خلفا لـ الدنماركي ييس توروب.

ويحاول النادي الأهلي تكثيف البحث خلال الفترة الحالية لضم مدرب جديد يعيد الفريق لمشوار وطريق النجاحات ، بعد سلسلة الإخفاقات التي لاحقت النادي في الموسم المنقضي.

وخسر الأهلي تحت قيادة ييس توروب كل بطولات الموسم المحلي والقاري، ويعد أبرز تأثيرات فترة الدنماركي هي عد المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الثالث في الدوري.

ويلقى الحسين عموته ، دعما من قبل الجماهير بسبب مشواره المميز في كل الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها.

بطولات وإنجازات الحسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي:

-دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي عام 2017

- الدوري المغربي موسم 2016-2017 مع الوداد المغربي

-الدوري المغربي موسم 2022-2023 مع الجيش الملكي

-دوري نجوم قطر موسم 2012-2013 مع السد القطري

-كأس الكونفدرالية الإفريقية 2010 مع الفتح الرباطي

-بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2020 مع منتخب المغرب المحلي

-كأس العرش المغربي 2010 مع الفتح الرباطي

-كأس أمير قطر 2014 مع السد القطري

-كأس أمير قطر 2015 مع السد القطري

-كأس رابطة المحترفين الإماراتية موسم 2024-2025مع الجزيرة الإماراتي

-السوبر القطري 2014 مع السد القطري عام 2014

-الصعود إلى الدوري المغربي الممتاز مع الفتح الرباطي موسم 2008-2009

-وصيف كأس آسيا 2023 مع منتخب الأردن