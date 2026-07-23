قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خادم الحرمين وولي عهده يبعثان برسالة تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
سفارة أوكرانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو
عموتة يطمئن على دوليي الأهلي عبر زووم.. ورسائل خاصة قبل العودة للتدريبات
العد التنازلي بدأ.. بشكتاش يسابق الزمن لحسم صفقة محمد صلاح
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة ووقف التصعيد
التعليم تنفي إنتهاء التصحيح و تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026
التعليم تنفي التلاعب في درجات الطلاب بالكنترولات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة
وكيل الأزهر: انتهاء أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالكامل والإعلان نهاية يوليو
إيران.. مقتل 2 من عناصر حرس الحدود خلال اشتباك مسلح مع خلية إرهابية
وزير الاستثمار: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية
موعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف لمناقشة ملف زيادة عدد الأندية في البطولات الأفريقية
إعلام عبري: إصابة شخص في عملية طعن قرب مستوطنة ألون موريه بالضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرارات بالغلق لـ 136 منشأة وتحرير414 محضر مخالفات خلال شهر يوليو الجارى بالإسماعيلية

خلال المرور
خلال المرور
الإسماعيلية انجي هيبة

وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على ٤٢٦ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، وأسفرت الحملة عن إعدام ٥٣٨ كيلو أغذية و٧٣ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ٤١٤ محضر مخالفات تنوعت بين ١٨٩ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٢٢٥ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ١٣٦ منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

تمت الحملة تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة  السيد النمر مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على إستمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ترشيحاتنا

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

صرف معاش تكافل وكرامة

قبض أغسطس اقترب.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تنسيق الصف الأول الثانوي

خطوة بخطوة.. كيف تسجل في الصف الأول الثانوي 2026؟

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد