سجل حافل بالإنجازات.. من هو الحسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» عن السيرة التدريبية الحافلة للمدرب المغربي الحسين عموتة، المرشح لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

واستعرض شوقي أبرز إنجازات عموتة مع مختلف الأندية والمنتخبات التي قادها، حيث توج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي عام 2017، إلى جانب الفوز بالدوري المغربي في موسم 2016-2017، وكذلك التتويج بالدوري المغربي مع الجيش الملكي موسم 2022-2023.

كما حقق عموتة نجاحات قارية وخليجية، أبرزها الفوز بدوري نجوم قطر مع السد موسم 2012-2013، وكأس أمير قطر عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى كأس السوبر القطري عام 2014، وكأس الكونفدرالية الإفريقية مع الفتح الرباطي عام 2010، وكأس العرش المغربي في العام نفسه.

وعلى مستوى المنتخبات، قاد منتخب المغرب المحلي للتتويج ببطولة أمم إفريقيا للمحليين عام 2020، كما قاد منتخب الأردن إلى وصافة كأس آسيا عام 2023، في إنجاز لافت على مستوى المشاركات القارية.

كما أشار إلى نجاحاته في الدوريات العربية، حيث قاد فريق الجزيرة الإماراتي للتتويج بكأس رابطة المحترفين موسم 2024-2025، إضافة إلى نجاحه في الصعود بالفتح الرباطي إلى الدوري المغربي الممتاز موسم 2008-2009.

وتأتي هذه السيرة القوية في ظل ارتباط اسم الحسين عموتة بإمكانية تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، وسط ترقب كبير لحسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.