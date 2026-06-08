الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

كشف طارق يحي نجم الزمالك والمدير الفني السابق للقلعة البيضاء تفاصيل جلسه مسؤولي الاهلي مع نجله لاتمام الصلح والتنازل عن القضايا المرفوعة.

وكتب طارق يحيى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: “تم اليوم في حضور الكباتن محمد يوسف ووليد سليمان بحضورى وابني عبد الرحمن والكابتن احمد عبدالله ومستر روى وكابتن حماده صدقي وكابتن علي صقر، تقديم اعتذار من النادي الأهلي لعبد الرحمن ابني وسوف يتم في جلسه السبت القادم أمام محكمه الشيخ زايد التنازل عن القضيه المرفوعه من عبد الرحمن ابني.. وعفا الله عما سلف”.

التفاصيل الكاملة للأزمة التي حدثت في نهاية المباراة:

نشبت مشاجرة في نهائي دوري الجمهورية للناشئين (مواليد 2009) بين الأهلي ونادي زد، وتطورت لاعتداء بالأيدي وتحرير محضر رسمي.

وأثناء مباراة الأهلي والزمالك للناشئين وتقدم فريق زد بنتيجة 3 - 1)، احتج الجهاز الفني للفريق النادي الأهلي ونزل البدلاء لأرض الملعب.

وقام بعدها عبد الرحمن سعيد إداري فريق الأهلي بالتعدي بالضرب على عبد الرحمن طارق يحيى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ونجل طارق يحيى نجم الزمالك السابق مما أسفر عن إصابة الأخيربجرح قطعي في الوجه استلزم 8 غرز.

محضر رسمي

توجه بعدها مسؤولو نادي زد إلى قسم الشرطة في الشيخ زايد وتم تحرير محضراً رسمياً بالواقعة ضد إداري الأهلي.

قرارات الأهلي

قرر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي آنذاك إيقاف إداري الفريق عبد الرحمن سعيد وإحالته للتحقيق.

عقوبات اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات إيقاف وتغريم عدد من إداريي ولاعبي الفريقين بعد أحداث إعتداء إداري النادي الأهلي على نجل طارق يحي.

كما قررتع لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إيقاف وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالأهلي حينها مباراة واحدة.