قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: 31 حالة من الحجاج محجوزة في مستشفيات السعودية
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ومخاوف على الإمدادات العالمية
الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم
وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة
قادة باكستان يتعهدون مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب
في ذكراه.. "نجيب الريحاني" أشهر ممثل ساخر في تاريخ المسرح العربي ومؤسس مدرسة الكوميديا السوداء
الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب
الدولار يترقب الفيدرالي.. محمد يحيى: رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الاقتصادات الناشئة
سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في عدة مواقع وسط إسرائيل
التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين.. وتعلن أخبارا سارة بشأن المعاشات
وزير خارجية مصر: حريصون على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة
يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين
مباراة الأهلي والزمالك للناشئين
يسري غازي

كشف طارق يحي نجم الزمالك والمدير الفني السابق للقلعة البيضاء تفاصيل جلسه مسؤولي الاهلي مع نجله لاتمام الصلح والتنازل عن القضايا المرفوعة.

وكتب طارق يحيى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: “تم اليوم في حضور الكباتن محمد يوسف ووليد سليمان بحضورى وابني عبد الرحمن والكابتن احمد عبدالله ومستر روى وكابتن حماده صدقي وكابتن علي صقر، تقديم اعتذار من النادي الأهلي لعبد الرحمن ابني وسوف يتم في جلسه السبت القادم أمام محكمه الشيخ زايد التنازل عن القضيه المرفوعه من عبد الرحمن ابني.. وعفا الله عما سلف”.

التفاصيل الكاملة للأزمة التي حدثت في نهاية المباراة:

نشبت مشاجرة في نهائي دوري الجمهورية للناشئين (مواليد 2009) بين الأهلي ونادي زد، وتطورت لاعتداء بالأيدي وتحرير محضر رسمي.

وأثناء مباراة الأهلي والزمالك للناشئين وتقدم فريق زد بنتيجة 3 - 1)، احتج الجهاز الفني للفريق النادي الأهلي ونزل البدلاء لأرض الملعب.

وقام بعدها عبد الرحمن سعيد إداري فريق الأهلي بالتعدي بالضرب على عبد الرحمن طارق يحيى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ونجل طارق يحيى نجم الزمالك السابق مما أسفر عن إصابة الأخيربجرح قطعي في الوجه استلزم 8 غرز.

محضر رسمي

توجه بعدها مسؤولو نادي زد إلى قسم الشرطة في الشيخ زايد وتم تحرير محضراً رسمياً بالواقعة ضد إداري الأهلي.

قرارات الأهلي 

قرر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي آنذاك إيقاف إداري الفريق عبد الرحمن سعيد وإحالته للتحقيق.

عقوبات اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات إيقاف وتغريم عدد من إداريي ولاعبي الفريقين بعد أحداث إعتداء إداري النادي الأهلي على نجل طارق يحي.

كما قررتع لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إيقاف وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالأهلي حينها مباراة واحدة.

الأهلي الزمالك الناشئين دورى الجمهورية طارق يحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

سيدة السحر

بعد اتهامها بالشعوذة.. سيدة تروي كواليس تفتيش حقيبتها أمام المارة: عايزة حقي

دكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أحمد طه: البرنامج الوطني للقبالة خطوة لتعزيز جودة خدمات صحة الأم والطفل

نفقة

حال تعثر الزوج ماليًا.. آليات بديلة لضمان نفقة الزوجة في مشروع قانون الأسرة الجديد

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد