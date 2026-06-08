صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل لاعب وسط نادي الزمالك السابق نبيل عماد دونجا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خالد طلعت خلال تصريحات تليفزيونية، أن دونجا يقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد، في صفقة محتملة قد تشهد جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، خاصة في ظل ارتباط اسمه بعدة سيناريوهات انتقال خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن اللاعب قد يغادر ناديه الحالي في ظل هبوط فريقه النجمة السعودي إلى دوري الدرجة الثانية، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي يدرس التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط، في ظل الحديث عن احتمالية رحيل أو غياب اللاعب المالي أليو ديانج، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.