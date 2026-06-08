أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن كواليس اختيارات الجهاز الفني الجديد داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود اتجاه لتعيين مساعدين مصريين ضمن الجهاز الفني الأجنبي المنتظر.

وأوضح شوقي عبر قناته على يوتيوب، أن كابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الأهلي لديه رغبة في تواجد اثنين من المدربين المصريين المساعدين ضمن الجهاز الفني الجديد.

وأشار إلى أن الترشيحات المطروحة حاليًا تشمل كلًا من: سيد معوض، وشريف عبد الفضيل، ومحمد شرف.

وأضاف أن هناك محاولات مستمرة لإقناع محمد شوقي بالانضمام للجهاز الفني والعمل مع المدرب الأجنبي القادم، إلى جانب استمرار التواصل مع وائل جمعة، إلا أن الأمور لم تُحسم حتى الآن.

وأكد شوقي أن الملف ما زال مفتوحًا داخل القلعة الحمراء، وأن إدارة الأهلي تدرس أكثر من اسم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني المساعد في المرحلة المقبلة.