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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب مغربي يقترب من القلعة الحمراء وسط منافسة أوروبية

النادي الأهلي
النادي الأهلي
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني للنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوقي أن المدرب المغربي الحسين عموتة وافق على كافة تفاصيل العرض المقدم من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب مسؤولي النادي لحسم القرار النهائي.

وأضاف أن الملف بات في يد كل من ياسين منصور نائب رئيس الأهلي وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالتعاقد أو اتخاذ القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد.

وأشار إلى أن سبب تأجيل الحسم يعود إلى استمرار المفاوضات مع أكثر من مدرب أوروبي خلال الساعات الأخيرة، في محاولة لاختيار الأنسب قبل الإعلان الرسمي عن هوية المدير الفني الجديد للأهلي.

حسين عموتة المدير الفني الأهلي الموسم الجديد

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