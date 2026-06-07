أفسد الهدوء البرازيلي.. الصحف البرازيلية تتغزل في منتخب مصر

أشادت بعض الصحف البرازيلية بمنتخب مصر؛ عقب المواجهة الودية بينهما أمس، في ولاية أوهايو الأمريكية، والتي انتهت بهزيمة الفراعنة 1-2، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وأكدت صحيفة "O Globo" البرازيلية: “كان اختيار الخصم موفقًا، شن المصريون هجومًا ضاغطًا بخطوط دفاعية متقدمة ومتماسكة، حيث أنه فريق قوي ومنظم للغاية".

أما موقع "UOL" فأكد أن منتخب البرازيل واجه "اختبارًا معقدًا أمام منتخب مصر"، معترفاً بأن "الفراعنة شكلوا خطورة حقيقية في الدقائق الأخيرة، وأجبروا البرازيل على التراجع للخلف".

وأشادت شبكة "Brasil 247"، بعودة المنتخب إلى المباراة بعد التأخر واستغلال الأخطاء البرازيلية بشكل مباشر، كما وصفت أداء الفراعنة بأنه "منظم.. ونجح في صناعة المتاعب".

وأشادت الصحف بالثنائي مصطفى شوبير وزيكو، فيما أكدت شبكة "CNN Brasil"، أن مصر “أفسدت الهدوء البرازيلي”.