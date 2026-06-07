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مواعيد مباريات وقائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات وقائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026

السعودية
السعودية
ياسمين تيسير

يستعد منتخب السعودية لخوض منافسات كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويشارك منتخب السعودية للمرة السابعة في كأس العالم 2026 حيث يخوض منافساته خلالها في المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس العالم 2026

الجولة الأولى: 

السعودية وأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباح يوم 16 يونيو بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: 

السعودية وإسبانيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم 21 يونيو بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: 

السعودية والرأس الأخضر في تمام الساعة الثالثة فجر يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026


حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، وأحمد الكسار.

الدفاع: حسان التمبكتي، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسن كادش، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، نواف بوشل، سعود عبدالحميد، ومتعب الحربي.

الوسط: عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، سلطان مندش، محمد كنو، وخالد الغنام.

الهجوم: صالح الشهري، عبدالله الحمدان، وفراس البريكان.

السعودية كأس العالم منتخب

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