مكاسب بالجملة لمنتخب الناشئين بعد التأهل للمونديال وبرونزية إفريقيا

قدم منتخب مصر للناشئين أداء استثنائي ، خلال مشاركته في نهائيات النسخة السادسة عشرة لكأس أفريقيا تحت 17 سنة وتوج بالمركز الثالث بعد تفوقه على المنتخب المغربي صاحب الضيافة بهدفين دون رد مساء أمس (الإثنين).

وتألق أشبال المدرب حسين عبد اللطيف، بشكل لفت أنظار كل المتابعين وقدموا أوراق اعتمادهم كنواة واعدة قادرة على مد المنتخب الأول بالعديد من الدماء الجديدة من أجل تواصل الأجيال وحفاظ الكرة المصرية على مكانتها على المستويين القاري والعالمي خلال السنوات القادمة.

صغار "الفراعنة" حققوا مكاسب بالجملة خلال النسخة التي أقيمت بالمملكة المغربية للمرة الثانية على التوالي يستعرضها (الموقع الرسمي للاتحاد المصري على النحو التالي):

- الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية كان الأول في تاريخ منتخبات مصر في هذه المرحلة السنية وهو ثاني أفضل إنجاز بعد التتويج باللقب في نسخة بوتسوانا 1997.

- الفوز على منتخب المغرب في عقر داره أنهى نتائج منتخبات مصر السلبية على مستوى الناشئين والشباب أمام نظيرتها المغربية في السنوات الأخيرة داخل وخارج مصر ’ وأخرها خسارة هذا المنتخب في ختام الدور الأو لهذه النسخة بهدف مقابل هدفين وبنفس النتيجة قبلها في مدينة بنغازي الليبية أواخر مارس الماضي في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لهذه البطولة.

- تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم للناشئين في قطر نهاية هذا العام للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ منتخبات الناشئين ’ لكن تأهله هذه المرة كان بجدارة واستحقاق مقارنة بالجيل السابق الذي بلغ النهائيات بعد ملحق أمام أنجولا.

- إذا كان الجيل السابق لمنتخب مصر قدم حمزة عبد الكريم للمنتخب الأول بعد احترافه في برشلونة واقترب زميله بلال عطية من الانضمام لصفوف راسينج سانتاندير’ فإن فرص الاحتراف باتت تنتظر عدد أكبر من نجوم الجيل الحالي.

- بهذا المستوى من الانضباط التكتيكي والتنوع في خطط اللعب وهذا الكم من المواهب في كل خطوط الفريق وظهور الأساسيين والبدلاء بنفس المستوى وأخرهم الحارس محمد عبيد رجل مباراة المغرب أمس ’ فأن هذا الفريق قادر على الذهاب بعيداً في المونديال وتحقيق أفضل إنجاز للكرة المصرية في هذه المرحلة الثانية في النسخة التي يخوضها في المجموعة مع منتخبات واليونان وبنما وقطر.

- كسبت مدرسة التدريب المصرية حسين عبد اللطيف ككادر جديد بعد أن نجح سلفه أحمد "الكاس" في قيادة جيل مواليد 2008 للنهائيات بعد غياب دام منذ أخر ظهور لمنتخب مصر في نسخة 2011.