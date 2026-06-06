قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية
مصر فى كأس العالم.. عودة الحلم العالمي بقواعد جديدة وتحديات غير مسبوقة
أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟
خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة مراقب للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكاسب بالجملة لمنتخب الناشئين بعد التأهل للمونديال وبرونزية إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب
ياسمين تيسير

قدم منتخب مصر للناشئين أداء استثنائي ، خلال مشاركته في نهائيات النسخة السادسة عشرة لكأس أفريقيا تحت 17 سنة وتوج بالمركز الثالث بعد تفوقه على المنتخب المغربي صاحب الضيافة بهدفين دون رد مساء أمس (الإثنين).

وتألق أشبال المدرب حسين عبد اللطيف، بشكل لفت أنظار كل المتابعين وقدموا أوراق اعتمادهم كنواة واعدة قادرة على مد المنتخب الأول بالعديد من الدماء الجديدة من أجل تواصل الأجيال وحفاظ الكرة المصرية على مكانتها على المستويين القاري والعالمي خلال السنوات القادمة.

صغار "الفراعنة" حققوا مكاسب بالجملة خلال النسخة التي أقيمت بالمملكة المغربية للمرة الثانية على التوالي يستعرضها (الموقع الرسمي للاتحاد المصري على النحو التالي):

- الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية كان الأول في تاريخ منتخبات مصر في هذه المرحلة السنية وهو ثاني أفضل إنجاز بعد التتويج باللقب في نسخة بوتسوانا 1997.

- الفوز على منتخب المغرب في عقر داره أنهى نتائج منتخبات مصر السلبية على مستوى الناشئين والشباب أمام نظيرتها المغربية في السنوات الأخيرة داخل وخارج مصر ’ وأخرها خسارة هذا المنتخب في ختام الدور الأو لهذه النسخة بهدف مقابل هدفين وبنفس النتيجة قبلها في مدينة بنغازي الليبية أواخر مارس الماضي في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لهذه البطولة.

- تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم للناشئين في قطر نهاية هذا العام للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ منتخبات الناشئين ’ لكن تأهله هذه المرة كان بجدارة واستحقاق مقارنة بالجيل السابق الذي بلغ النهائيات بعد ملحق أمام أنجولا.

- إذا كان الجيل السابق لمنتخب مصر قدم حمزة عبد الكريم للمنتخب الأول بعد احترافه في برشلونة واقترب زميله بلال عطية من الانضمام لصفوف راسينج سانتاندير’ فإن فرص الاحتراف باتت تنتظر عدد أكبر من نجوم الجيل الحالي.

- بهذا المستوى من الانضباط التكتيكي والتنوع في خطط اللعب وهذا الكم من المواهب في كل خطوط الفريق وظهور الأساسيين والبدلاء بنفس المستوى وأخرهم الحارس محمد عبيد رجل مباراة المغرب أمس ’ فأن هذا الفريق قادر على الذهاب بعيداً في المونديال وتحقيق أفضل إنجاز للكرة المصرية في هذه المرحلة الثانية في النسخة التي يخوضها في المجموعة مع منتخبات واليونان وبنما وقطر.

- كسبت مدرسة التدريب المصرية حسين عبد اللطيف ككادر جديد بعد أن نجح سلفه أحمد "الكاس" في قيادة جيل مواليد 2008 للنهائيات بعد غياب دام منذ أخر ظهور لمنتخب مصر في نسخة 2011.

منتخب الشباب المغرب كاس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للحفاظ على مكانة البورصة المصرية بالأسواق العالمية

علي مهران، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: قرار مد وقف ضريبة الأطيان يعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري

محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ

اقتراح برغبة لتطوير قصر ثقافة فاقوس وتحويله إلى مركز ثقافي متكامل

بالصور

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد