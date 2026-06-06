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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوضة اللبس الأبرز.. 4 مطبات في انتظار وائل جمعة بـ الأهلي

وائل جمعة
وائل جمعة
يسري غازي

يبدأ وائل جمعة مهمته الجديدة مديرًا للكرة بالنادي الأهلي وسط العديد من التحديات والملفات المهمة التي تحتاج إلى حسم سريع، في إطار خطة الإدارة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

المعارين

يأتي على رأس الملفات التي تنتظر نجم الأهلي السابق ملف اللاعبين المعارين، حيث يتعين تقييم العناصر التي خرجت لاكتساب الخبرات خلال الفترة الماضية، وحسم موقف العائدين منهم، خاصة عدد من الأسماء التي يرى البعض أنها تستحق فرصة جديدة داخل القلعة الحمراء، مثل محمد مجدي "أفشة" ومحمد عبد الله، إلى جانب عدد من المواهب الشابة الأخرى.

الصفقات

يبرز ملف تدعيم صفوف الفريق كأحد أبرز التحديات أمام مدير الكرة الجديد، في ظل سعي الأهلي لتدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات المقبلة، وعلى رأسها مركز المهاجم الصريح، بعدما عانى الفريق من تراجع الفاعلية الهجومية خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الإدارة للبحث عن مهاجم قوي قادر على صناعة الفارق.

أوضة اللبس

ومن الملفات الشائكة أيضًا إعادة الانضباط والاستقرار إلى غرفة ملابس الفريق، بعدما شهدت الفترة الماضية ظهور بعض الأزمات المرتبطة بتفاوت عقود ورواتب اللاعبين، في ظل وجود أسماء بارزة بعقود كبيرة مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة للحفاظ على حالة الانسجام داخل الفريق.

تجديد العقود

ولا يقل ملف تجديد عقود اللاعبين أهمية عن الملفات السابقة، حيث يواجه وائل جمعة مهمة التفاوض مع عدد من العناصر الأساسية للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، وفي مقدمتهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير، لضمان استقرار الفريق فنيًا خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي  ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي  

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة. 

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة. 

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.

النادي الأهلي يوجه الشكر إلى وليد سليمان 

وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع، كما أشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي.

 وأعرب النادي عن خالص تقديره للكابتن وليد سليمان، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المتميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه.

الأهلي يعلن رحيل عادل مصطفى

وجه النادي الأهلي الشكر إلى عادل مصطفى، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على الفترة التي قضاها ضمن الجهاز الفني، وما قدمه من عمل دؤوب خلال الموسم المنقضي.

وثمّنَ النادي ما بذله الكابتن عادل مصطفى من جهود كبيرة، وتفانٍ في أداء عمله؛ سعيًا لتحقيق أهداف الفريق ودعم مسيرته في مختلف المنافسات.

وتمنى النادي الأهلي للكابتن عادل مصطفى كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وسيبقى أحد أبناء الأهلي المخلصين.

وائل جمعة الأهلي زيزو الدوري المعارين أفشة

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