ناقد رياضي يكشف كواليس اتفاق الأهلي مع توروب وتسوية الشرط الجزائي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، تفاصيل الاتفاق المالي الخاص بالمدير الفني ييس توروب وجهازه المعاون، وذلك في إطار التسوية المالية مع النادي الأهلي.

وأوضح محمود شوقي عبر قناته على يوتيوب، أن الأهلي حصل على توقيعات الجهاز المعاون لتوروب بشأن التسوية، على أن يتضمن الاتفاق حصول المدرب على شرط جزائي يعادل 3 أشهر يتحملها النادي الأهلي، بينما يتحمل ياسين منصور قيمة الشهر الرابع.

وأشار إلى أن مستحقات توروب سيتم صرفها على 3 أقساط، حيث تم بالفعل خلال الساعات الماضية تحويل الدفعة الأولى من حساب ياسين منصور الشخصي إلى المدرب.

وأضاف أن الدفعة الثانية سيتم صرفها خلال شهر يوليو المقبل، على أن تُسدد الدفعة الثالثة في شهر أغسطس، ليكتمل سداد المستحقات وفق الجدول المتفق عليه.