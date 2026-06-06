قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تداول صور امتحان عربي الدبلومات الفنية بعد دقيقتين من توزيعه باللجان بتليجرام|التعليم:جاري التأكد
مراتي.. عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه بصور جديدة
موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة
الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر
حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين
انتهاكات وحشية إسرائيلية على لبنان تخلف 21 شهيدا
القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز
فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين
ذكرى رحيل محمود المليجي.."شرير الشاشة المصرية"
شوبير: مصطفى دفع ثمن اسمي.. والحضري الأفضل في تاريخ حراسة المرمى بمصر
بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت
بيراجعوا القرآن.. طلاب الثانوية الأزهرية يتوافدون على لجان الامتحانات.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل مصر المتوقع أمام البرازيل وديًا استعدادا لـ كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن على التشكيل المتوقع الذي سيخوض مواجهة البرازيل الودية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للجهاز الفني، باعتبارها واحدة من أقوى الاختبارات الفنية قبل انطلاق المونديال، خاصة أمام منتخب بحجم البرازيل الذي يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

مواجهة قوية في أوهايو

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب البرازيل في تمام الواحدة بعد منتصف ليل السبت على ملعب أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، في ثاني المباريات الودية التي يخوضها المنتخب الوطني خلال فترة الإعداد الحالية.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى الوصول لأفضل درجة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم، من خلال مواجهة منتخبات قوية تمنح اللاعبين خبرات إضافية قبل البطولة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهو ما يجعل فترة الإعداد الحالية بالغة الأهمية من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

ويأمل المنتخب المصري في تقديم مستوى مميز خلال البطولة وتحقيق نتائج إيجابية تليق بطموحات الجماهير المصرية.

صلاح ومرموش يقودان الهجوم

ويخطط حسام حسن للاعتماد على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي، لما يمتلكانه من قدرات هجومية كبيرة وسرعة في التحولات وصناعة الفرص.

كما يفضل المدير الفني اللعب بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين لتحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي أمام المنتخب البرازيلي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

ويترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة المرتقبة للوقوف على مستوى المنتخب الوطني قبل خوض غمار منافسات كأس العالم 2026

منتخب مصر البرازيل كأس العالم اخبار الرياضة محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

ابنه شيرين عبد الوهاب

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

أكبر خطة تدريبية.. جامعة القاهرة تواصل برنامج «إتقان» لتأهيل كوادرها الإدارية

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار تؤكد في باريس: تمكين المرأة استثمار استراتيجي

علم الهند

نائب سفير الهند: مصر تلعب دور محوريا وقياديا في بناء وترسيخ السلام والاستقرار إقليميا ودوليا

بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد