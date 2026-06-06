تشكيل مصر المتوقع أمام البرازيل وديًا استعدادا لـ كأس العالم 2026

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن على التشكيل المتوقع الذي سيخوض مواجهة البرازيل الودية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للجهاز الفني، باعتبارها واحدة من أقوى الاختبارات الفنية قبل انطلاق المونديال، خاصة أمام منتخب بحجم البرازيل الذي يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

مواجهة قوية في أوهايو

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب البرازيل في تمام الواحدة بعد منتصف ليل السبت على ملعب أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، في ثاني المباريات الودية التي يخوضها المنتخب الوطني خلال فترة الإعداد الحالية.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى الوصول لأفضل درجة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم، من خلال مواجهة منتخبات قوية تمنح اللاعبين خبرات إضافية قبل البطولة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهو ما يجعل فترة الإعداد الحالية بالغة الأهمية من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

ويأمل المنتخب المصري في تقديم مستوى مميز خلال البطولة وتحقيق نتائج إيجابية تليق بطموحات الجماهير المصرية.

صلاح ومرموش يقودان الهجوم

ويخطط حسام حسن للاعتماد على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي، لما يمتلكانه من قدرات هجومية كبيرة وسرعة في التحولات وصناعة الفرص.

كما يفضل المدير الفني اللعب بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين لتحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي أمام المنتخب البرازيلي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

ويترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة المرتقبة للوقوف على مستوى المنتخب الوطني قبل خوض غمار منافسات كأس العالم 2026