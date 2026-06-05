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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختبار ناري.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة البرازيل وديا استعدادا لمونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب البرازيل في مواجهة ودية قوية ضمن معسكره المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي المباراة في إطار برنامج الإعداد النهائي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المونديال.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تُقام المباراة فجر الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب بالولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أوهايو، ضمن سلسلة التجارب الودية للمنتخب الوطني قبل البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المنتظر أن يخوض المنتخب المصري المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي.

خط الوسط: مهند لاشين – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – محمد صلاح.

استعدادات حاسمة قبل المونديال

ويعتمد الجهاز الفني على هذه المواجهة القوية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على مستوى العناصر الأساسية قبل الدخول في منافسات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات قوية، وسط طموحات بتقديم أداء مشرف أمام كبار المنتخبات العالمية.

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