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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تدريبات منتخب مصر استعدادا لمباراة البرازيل.. صور

منتخب مصر
منتخب مصر
سارة عبد الله

يختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مساء اليوم وصباح غد، استعداداته للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، والمقرر إقامتها فجر 7 يونيو بمدينة أوهايو الأمريكية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويواصل الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل خوض واحدة من أقوى التجارب الودية في الفترة الحالية، والتي تمثل اختبارًا مهمًا أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.

موعد مباراة مصر والبرازيل 

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيل وديا ضمن خطه المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الامريكية.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة الحكم أدوناي إسكوبيدو، في مواجهة ينتظر أن تشهد متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، نظرًا لقيمة المنتخبين وأهمية المباراة ضمن استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر كأس العالم حسام حسن

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