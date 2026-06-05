حبس رئيس نادي فنربخشة بسبب المراهنات

صدر حكم بحق رئيس نادي فنربخشة التركي، سعد الدين ساران، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بعد محاكمته بتهم المراهنات غير القانونية.

ويأتي هذا الحكم القضائي المفاجئ في لحظة حاسمة بالنسبة للنادي، قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للنادي في نهاية هذا الأسبوع.

وأصدرت محكمة في إسطنبول حكما بالسجن لمدة عامين وستة شهور بحق رئيس فنربخشة، ساران، وشقيقه، آلان كينان. كما فرضت على الشقيقين، اللذين لم يحضرا جلسة الاستماع في محكمة إسطنبول الجنائية الابتدائية الثالثة والعشرين، غرامات قضائية فردية بلغت حوالي 9000 جنيه إسترليني.

وجاءت هذه الملاحقة القضائية بناءً على لائحة اتهام تزعم بث إعلانات للمراهنات غير القانونية خلال مباراة كرة قدم عبر مجموعة إعلامية يملكها ساران.

وطالب الممثل القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم بالعقوبة، بينما سعى محامو الدفاع إلى تبرئة المتهمين.

