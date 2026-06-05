خالد الغندور يكشف موقف أشرف داري: عقد كامل ورحيل حر عن الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات جديدة تخص مستقبل أشرف داري مع النادي الأهلي.

موقف أشرف داري

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "اشرف داري يطلب عقده كامل و الخروج الحر من اجل تسوية موقفه مع النادي الأهلي".

وودع المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، نادي كالمار السويدي بعد انتهاء فترة إعارته التي استمرت حتى نهاية الموسم، موجّهًا رسالة شكر وامتنان إلى جميع أفراد النادي.

وكان داري قد انتقل إلى صفوف كالمار على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تنتهي تجربته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعرب خلالها عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي السويدي، مؤكدًا أنه شعر منذ اللحظة الأولى بأنه جزء من العائلة بفضل الاستقبال والدعم الذي حظي به من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأشار المدافع المغربي إلى أن التجربة كانت ثرية على المستويين الرياضي والإنساني، موضحًا أنه اكتسب الكثير من الخبرات واحتفظ بذكريات مميزة ستظل عالقة في ذهنه لفترة طويلة.