هجوم على قرار الفيفا بمنع الجماهير من إدخال زجاجات المياه في مباريات كأس العالم 2026

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع الجماهير من إدخال زجاجات المياه إلى ملاعب كأس العالم 2026 موجة واسعة من الانتقادات، وسط تحذيرات من تأثير القرار على سلامة المشجعين خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت الساعات الماضية اعتراضات من عدد من روابط وجمعيات المشجعين، التي اعتبرت القرار متناقضًا مع الوعود السابقة المتعلقة بتوفير بيئة آمنة للجماهير، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال بعض مباريات البطولة.

وقالت جمعية جماهير إنجلترا إن القرار يثير علامات استفهام عديدة، متسائلة عما إذا كانت الجماهير ستُجبر مستقبلًا على شراء احتياجات أخرى من داخل الملاعب.

وأكدت أن جميع المناقشات السابقة مع الجهات المنظمة كانت تتضمن ضمان السماح للمشجعين بإحضار زجاجات المياه الخاصة بهم، معتبرة أن القرار الجديد يمنح انطباعًا بأن الهدف منه تحقيق مكاسب مالية إضافية.

من جانبها، أعربت جمعية جماهير اسكتلندا عن خيبة أملها من القرار، مشيرة إلى أن المشجعين تلقوا على مدار الأشهر الماضية تطمينات متكررة بأن توفير المياه وسلامة الجماهير يمثلان أولوية قصوى لدى المنظمين.

وأضافت أن منع الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام قد يعرض آلاف المشجعين لخطر الجفاف، مطالبة الفيفا بإعادة النظر في القرار قبل انطلاق البطولة.

كما انتقد اتحاد مشجعي كرة القدم (FSA) الخطوة بشدة، مؤكدًا أن سلامة الجماهير يجب أن تكون فوق أي اعتبارات تجارية.

وأوضح الاتحاد أن منع إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام قرار غير مبرر وقد يضع المشجعين في مواقف صعبة داخل الملاعب، خاصة خلال المباريات التي تُقام في أجواء حارة.

وتنتظر الجماهير ردًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه الانتقادات، في ظل تزايد المطالب بمراجعة القرار قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.