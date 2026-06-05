تعرف على معلقي مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم عبر بي إن سبورتس

كشفت تقارير إعلامية عن قائمة المعلقين المرشحين للتعليق على مباريات المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عبر شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب ما تم تداوله، سيتولى المعلق المصري علي محمد علي التعليق على مباريات منتخب مصر في البطولة، بمشاركة معلق آخر ضمن التغطية الخاصة لمباريات الفراعنة.

كما أسندت مهمة التعليق على مباريات المنتخب السعودي إلى عبدالله الغامدي، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي حاضرًا في مباريات منتخب الجزائر.

وفي المقابل، يتولى التونسي عصام الشوالي التعليق على مواجهات منتخب تونس، فيما سيعلق المغربي جواد بده على مباريات منتخب المغرب خلال منافسات البطولة.

أما مباريات منتخبات قطر والأردن والعراق، فمن المنتظر أن يتناوب على التعليق عليها عدد من أبرز أصوات الشبكة، من بينهم علي سعيد الكعبي، وحسن العيدروس، وعامر الخوذيري، وأحمد البلوشي، إلى جانب معلقين آخرين سيتم الاستعانة بهم خلال البطولة.

وتترقب الجماهير العربية انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في ظل المشاركة العربية الواسعة والطموحات الكبيرة لتحقيق نتائج مميزة في النسخة الأولى من المونديال التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا.