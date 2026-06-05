منافس مصر.. القيمة التسويقية لمنتخب نيوزلندا قبل المشاركة في كأس العالم

يشارك منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات مصر وبلجيكا وإيران
وتعد القيمة السوقيه لمنتخب نبوزيلندا 34.5 مليون يورو
كما يمتلك مجموعه كبيره من المحترفين في الدوريات العالميه
حراس المرمى:
ماكس كروكومبي - ميلويل الانجليزي
أليكس بولسين - ليشيا جدنسك البولندي
مايكل وود - اوكلاند
الدفاع:
تايلر بيندون - شيفيلد يونايتد
مايكل بوكسال - ميناسوتا الأمريكي
ليبيراتو كاكاسي - ريكسهام
فرانسيس دي فريس - اوكلاند
كالان إليوت - اوكلاند
تيم باين - ويلنجتون فينيكس
ناندو بيجناكر - اوكلاند
تومي سميث - برين تري الانجليزي(درجة ثالثه)
فين سورمان - بورتلاند الأمريكي
خط الوسط:
لوشلان بيليس - نيوكاسل جيتز
جو بيل - فيكينج النرويجي
مات جاربيت - بيرتبرو يونايتد الانجليزي(درجة ثالثه)
إيلي جاست - ماذرويل الاسكتلاندي
كالوم مكوات - سيلكبوج الدنماركي
بن أولد - سانت اتيان الفرنسي
أليكس روفير - ويلينجتون فينيكس
ماركو ستامينيتش - سوانزي سيتي
ساربريت سينج - ويلينجتون فينيكس
رايان توماس - زول الهولندي
الهجوم:
كوستا برباروسيس - سيدني واندررز
جيسي راندال - اوكلاند
بن واين - فورت فيل الانجليزي(درجة ثالثه)
كريس وود - نوتنجهام فورست
المدرب: دارين بازيلي