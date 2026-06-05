حسام حسن رفقة محمد صلاح من معسكر الفراعنة استعدادا لمونديال العالم

شارك حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني صورة رفقة محمد صلاح من معسكر الفريق قبل ودية البرازيل.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيل وديا ضمن خطه المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الامريكية.

ويواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة مع كرة القدم المصرية، بعدما نجح في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليضيف فصلاً جديداً إلى قصة استثنائية امتدت لأكثر من أربعة عقود بين الملاعب ومقاعد التدريب.

ويستعد المنتخب لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وسط آمال جماهيرية بتحقيق مشاركة قوية والعبور إلى الأدوار الإقصائية.