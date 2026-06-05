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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للمواجهة التاريخية أمام البرازيل

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مساء اليوم وصباح غد، استعداداته للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، والمقرر إقامتها فجر 7 يونيو بمدينة أوهايو الأمريكية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويواصل الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل خوض واحدة من أقوى التجارب الودية في الفترة الحالية، والتي تمثل اختبارًا مهمًا أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.

قائمة الفراعنة للمونديال

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم مجموعة من أبرز العناصر المحلية والمحترفة، يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعدد من اللاعبين الذين يعول عليهم الجهاز الفني خلال البطولة.

اللمسات الفنية الأخيرة لمنتخب مصر قبل مواجهة البرازيل

ويركز الجهاز الفني خلال المران الختامي على وضع اللمسات الأخيرة لخطة المباراة والتشكيل الأساسي، مع مراجعة الأدوار التكتيكية والواجبات الدفاعية والهجومية التي سيتم الاعتماد عليها أمام المنتخب البرازيلي.

ومن المنتظر أن يتضمن التدريب الأخير تنفيذ عدد من الجمل الفنية، إلى جانب تدريبات خاصة للمدافعين وحراس المرمى للتعامل مع المهارات الفردية والسرعات العالية التي يتميز بها لاعبو منتخب البرازيل، فضلاً عن التركيز على الكرات الثابتة والهجمات المرتدة السريعة.

 

وتسود أجواء من التركيز والتفاؤل داخل معسكر المنتخب المصري في الولايات المتحدة، حيث يتطلع اللاعبون إلى تقديم مستوى قوي يعكس تطور الكرة المصرية ويمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.

وتحظى المباراة بأهمية فنية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني، الذي يسعى لاختبار جاهزية العناصر الأساسية ومدى استيعاب اللاعبين للأفكار الخططية أمام منافس يمتلك إمكانيات فنية وبدنية من الطراز العالمي.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة الحكم أدوناي إسكوبيدو، في مواجهة ينتظر أن تشهد متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، نظرًا لقيمة المنتخبين وأهمية المباراة ضمن استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر كأس العالم البرازيل

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