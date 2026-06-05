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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد ودية منتخب مصر والبرازيل والقنوات المجانيه الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل وديا  ضمن خطه المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم الأحد المقبل في تمام الساعه الواحده صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الامريكية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

 

أعلنت قناة أون سبورت حصولها على حقوق بث مباراة منتخب مصر والبرازيل


وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم  كل من :


حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

منتخب مصر البرازيل كاس العالم

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