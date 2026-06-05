قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمان توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل عقب انفجار قرب مرافق الإرساء
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر يونيو لـ4.7 مليون مستفيد
ناقد فني: الخلط بين الفيلم السينمائي والتاريخي وراء الجدل المثار حول «أسد»
أمر بسيط يجلب لقلبك الطمأنينة والسكينة.. اغتنمه
مستشار المرشد الإيراني: مسودة التفاهم مع واشنطن غامضة وترامب يسعى لفرض شروطه
بوتين يشيد بجهود الرئيس السيسي في الشرق الأوسط ويؤكد التنسيق معه بشأن الملف الإيراني
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2026 في ملاعب العالم
بين طاقة الشمس والأمن المائي.. جنوب سيناء تقود نموذجاً عالمياً للواحات الذكية والتنمية المستدامة
في أول التعاملات.. هل تحرك الذهب في الصاغة اليوم
أدعية يوم الجمعة من الكتاب والسنة.. رددها لعلها ساعة إجابة
لجنة بمجلس النواب الأمريكي ترفض مقترحا لتقليص التعاون الدفاعي مع إسرائيل
اشتباكات مسلحة في الصومال قبيل مظاهرة للمعارضة وسط تبادل للاتهامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة البرازيل الودية، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.

استقر الجهاز الفني بشكل كبير على الدفع بهؤلاء اللاعبيين 

مصطفى شوبير

كريم حافظ -  رامى ربيعه- ياسر إبراهيم - حمدى فتحى

مهند لاشين - مروان عطيه - إمام عاشور

تريزيجيه - مرموش - محمدصلاح

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مباراة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل فجر الأحد 7 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم.

منتخب مصر منتخب البرازيل اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

محامي صاحبة فيديو القليوبية

محامي صاحبة فيديو القليوبية يكشف التفاصيل الكاملة: لم تنشر المقطع وابنتها لم تُنقل حتى الآن

تطبيق مطار القاهرة

بوابة مصر الرقمية.. إطلاق التطبيق الرسمي لمطار القاهرة الدولي للهواتف الذكية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

لاعب المقاولون السابق: ودية البرازيل اختبار مهم للفراعنة

منتخب مصر

محلل رياضي: مواجهة البرازيل رسالة تحذير من منتخب مصر لفرق المجموعة بالمونديال

الدورى المصرى

محمد يحيى: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد