التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

يضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة البرازيل الودية، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.

استقر الجهاز الفني بشكل كبير على الدفع بهؤلاء اللاعبيين

مصطفى شوبير

كريم حافظ - رامى ربيعه- ياسر إبراهيم - حمدى فتحى

مهند لاشين - مروان عطيه - إمام عاشور

تريزيجيه - مرموش - محمدصلاح

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مباراة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل فجر الأحد 7 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم.