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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل الاستعداد لوديتي روسيا

منتخب مصر للشباب مواليد 2007
منتخب مصر للشباب مواليد 2007
رباب الهواري

يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة المدير الفني وائل رياض، تدريباته المكثفة ضمن معسكره الحالي استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخب روسيا، في إطار البرنامج الفني الموضوع لتجهيز الفريق لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا المقبلة.

مواجهتان قويتان أمام المنتخب الروسي

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الروسي يومي 6 و9 يونيو الجاري، في اختبارين مهمين للجهاز الفني واللاعبين، بهدف الوقوف على مستوى العناصر المتواجدة بالقائمة الحالية واكتساب المزيد من الخبرات الدولية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وتأتي المباراتان ضمن خطة إعداد شاملة تستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المنتخب يستعد لخوض منافسات قوية خلال المرحلة المقبلة في التصفيات المؤهلة للبطولات القارية.

نجاح إداري في تجهيز المعسكر

شهدت الفترة الماضية جهودًا كبيرة من الجهاز الإداري للمنتخب بقيادة محمود حرب، وبمشاركة الإداري محمد شوبير، حيث تم توفير جميع احتياجات المعسكر وتنسيق كافة الترتيبات الخاصة باستضافة المنتخب الروسي.

كما تم تجهيز مقر إقامة ومعسكر المنتخب الضيف بمدينة السادس من أكتوبر، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للفريقين قبل خوض المباراتين الوديتين.

تجهيز اللاعبين للتحديات المقبلة

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة من خلال المباريات الودية الدولية، من أجل تطوير مستوى اللاعبين واكتسابهم الخبرات اللازمة قبل خوض المنافسات الرسمية.

وترى الأجهزة الفنية أن مواجهة منتخبات متنوعة الأساليب تساعد اللاعبين على التأقلم مع مختلف الظروف الفنية والتكتيكية التي قد يواجهونها خلال مشوار التصفيات.

نتائج إيجابية أمام عمان

وكان منتخب مصر مواليد 2007 قد خاض خلال الشهر الماضي مباراتين وديتين أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز خلال اللقاءين، في مؤشر إيجابي يعكس التطور الذي يشهده الفريق خلال فترة الإعداد الحالية، ويمنح الجهاز الفني دفعة معنوية قبل مواجهتي روسيا المرتقبتين

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