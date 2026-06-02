منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهتي روسيا الوديتين

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تدريباته المكثفة لليوم الثالث على التوالي، ضمن المعسكر المغلق المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، تحت القيادة الفنية للكابتن وائل رياض.

ويأتي هذا المعسكر في إطار البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لبطولة شمال أفريقيا، التي تمنح بطاقات التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

يستعد منتخب الشباب لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الروسي يومي 6 و9 يونيو الجاري، في اختبار فني مهم للجهاز الفني واللاعبين. وتسعى القيادة الفنية إلى الاستفادة القصوى من هاتين المواجهتين للوقوف على مستوى اللاعبين، وتقييم جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل الدخول في المنافسات الرسمية المقبلة.

من جانبه، نجح الجهاز الإداري للمنتخب، بقيادة محمود حرب ومحمد شوبير، في توفير جميع متطلبات المعسكر، بما يضمن تركيز اللاعبين والجهاز الفني على الجوانب الفنية فقط.

كما تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة المنتخب الروسي، المقرر وصولها إلى مصر يوم 3 يونيو، حيث ستنتظم في معسكر بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا للمباراتين الوديتين.

يعوّل الجهاز الفني لمنتخب الشباب على المباريات الودية الدولية القوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في إعداد الفريق للمرحلة المقبلة. ويهدف وائل رياض وجهازه المعاون إلى منح اللاعبين فرصًا أكبر للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء واكتساب الخبرات اللازمة قبل خوض التصفيات القارية.

وكان منتخب مصر للشباب قد خاض خلال الشهر الماضي مباراتين وديتين أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز في كلتا المواجهتين، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وعزز من ثقة الجهاز الفني في قدرة الفريق على تقديم مستويات مميزة خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة الاستعداد بأفضل صورة لتحقيق أهدافه القارية.